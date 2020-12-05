Beşiktaş'ın taraftar uygulaması çok beğenildi

Beşiktaş, pandemi döneminde maçlara gelemeyen taraftarların fotoğraflarını hazırlanan led ekranlarda yayınladı. Siyahbeyazlılar bu özel proje ile hem gelir elde edecek hem de taraftarların unutulmaz bir anıya sahip olmasını sağlayacak. Projenin pilot uygulaması, Kasımpaşa ile oynanan maçta yapıldı. Pilot uygulama kapsamında, ebediyete intikal etmiş; kurucular, başkanlar ve taraftarlar ile 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ın yakınında yaşanan hain terör saldırısı sonucu şehit düşmüş güvenlik güçleri ve vatandaşların fotoğrafları, led ekranlarda yayınlandı. Sosyal medyada da yayınlanan fotoğraf büyük beğeni aldı.