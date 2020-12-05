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'ın taraftar uygulaması çok beğenildi

Maçlara gelemeyen taraftarların fotoğrafları led ekranlarda yayınlandı. Pilot uygulamada eski başkanlar ve şehitler gösterildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 23:42 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ın taraftar uygulaması çok beğenildi

, pandemi döneminde maçlara gelemeyen taraftarların fotoğraflarını hazırlanan led ekranlarda yayınladı. Siyahbeyazlılar bu özel proje ile hem gelir elde edecek hem de taraftarların unutulmaz bir anıya sahip olmasını sağlayacak. Projenin pilot uygulaması, ile oynanan maçta yapıldı. kapsamında, ebediyete intikal etmiş; kurucular, başkanlar ve taraftarlar ile 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ın yakınında yaşanan hain terör saldırısı sonucu şehit düşmüş güvenlik güçleri ve vatandaşların fotoğrafları, led ekranlarda yayınlandı. Sosyal medyada da yayınlanan fotoğraf büyük beğeni aldı.

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