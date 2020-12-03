Everton'da Cenk Tosun dönemi sona eriyor! Beşiktaş ve transfer...

Everton'da istediği kadar forma şansı bulamayan milli golcü Cenk Tosun için ayrılık çanları çalışyor... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisini istediğini net bir dille ifade ettiği Cenk için İngiltere'de önemli bir habere imza atıldı.

Aktarılan bilgilere göre Everton, şu anda Brentford forması giyen genç golcü Ivan Toney'i kadrosuna katmak istiyor ve ara transferde bu oyuncu için teklif yapılacak.

Bununla beraber elinde bir çok forvet bulunan Everton'ın vazgeçmeyi planladığı ilk ismin de Cenk Tosun olduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ BEKLİYOR

Öte yandan Crystal Palace'dan Everton'a dönüşüyle beraber forma şansını iyiden iyiye azaltan Cenk'in mevcut sistemde forma şansı bulamayacağı ve Beşiktaş'a transferinin olası olduğu aktarıldı.