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Everton'da dönemi sona eriyor! ve ...

'ta son dakika haberi... Ara transfer döneminde siyah beyazlılar kadrosuna bir golcü katmak isterken, Başkan Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada 'u takımda görmek istediğini ifade etmişti. İngiliz basını konu ile ilgili yazdığı haberde Everton'ın kadrosuna katmak istediği golcüyü aktarırken, Cenk'in de Beşiktaş'ın yolunu tutabileceğini ifade etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 21:15
Everton'da Cenk Tosun dönemi sona eriyor! Beşiktaş ve transfer...

Everton'da istediği kadar forma şansı bulamayan milli golcü için ayrılık çanları çalışyor... Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisini istediğini net bir dille ifade ettiği Cenk için İngiltere'de önemli bir habere imza atıldı.

Aktarılan bilgilere göre Everton, şu anda Brentford forması giyen genç golcü Ivan Toney'i kadrosuna katmak istiyor ve ara transferde bu oyuncu için teklif yapılacak.

Bununla beraber elinde bir çok forvet bulunan Everton'ın vazgeçmeyi planladığı ilk ismin de Cenk Tosun olduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ BEKLİYOR
Öte yandan Crystal Palace'dan Everton'a dönüşüyle beraber forma şansını iyiden iyiye azaltan Cenk'in mevcut sistemde forma şansı bulamayacağı ve Beşiktaş'a transferinin olası olduğu aktarıldı.

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