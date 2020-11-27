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Genç golcüyü 'a önerdiler!

Son dakika haberleri... Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi aldı. İşte siyah-beyazlı takımın izlediği 23 yaşındaki o golcü...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 10:15 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 10:17
Genç golcüyü Beşiktaş'a önerdiler!

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan , son hafta Medipol Başakşehir'i mağlup ederek moral buldu.

Genç golcüyü Beşiktaş'a önerdiler!

Bu hafta ezeli rakibi Fenerbahçe ile derbi mücadelesine çıkacak olan siyah-beyazlı takım, bir yandan da çalışmalarına start verdi.

Genç golcüyü Beşiktaş'a önerdiler!

Yeni Asır'da yer alan habere göre Azerbaycan'ın Qarabağ takımında forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Mahir Emreli, 'a önerildi.

Genç golcüyü Beşiktaş'a önerdiler!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da 1.87'lik sol ayaklı golcüyü beğendiği ifade edilirken, henüz iki kulüp arasında bir temasın kurulmadığı da kaydedildi.

Genç golcüyü Beşiktaş'a önerdiler!

Genç futbolcu, Azerbaycan Ligi'nde çıktığı 6 maçta 6 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

Genç golcüyü Beşiktaş'a önerdiler!

Sergen Yalçın'ın da oyuncuyu alternatifleri arasına aldığı belirtiliyor.

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