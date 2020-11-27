Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan Josef'e özel görev! O ismi kilitleyecek

'dan 'e özel görev! O ismi kilitleyecek

Beşiktaş , pazar günü oynanacak derbisi için taktik planını belirlerken, de Souza bu planda büyük bir role sahip olacak. Deneyimli teknik adam, Brezilyalı yıldıza orta sahada kilit bir görev verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 10:17
Sergen Yalçın'dan Josef'e özel görev! O ismi kilitleyecek

'in 10. haftasında ezeli rakibi 'ye konuk olacak Beşiktaş'ta dev derbinin hazırlıkları sürüyor.

Sergen Yalçın'dan Josef'e özel görev! O ismi kilitleyecek

, yaptığı toplantılarla oyuncularını dev maça motive ederken, taktiksel açıdan sahadaki planını da belirledi.

Sergen Yalçın'dan Josef'e özel görev! O ismi kilitleyecek

Deneyimli teknik adamın, 'nin orta sahadaki etkisini kırmak için de Souza'yı özel olarak görevlendireceği ortaya çıktı.

Sergen Yalçın'dan Josef'e özel görev! O ismi kilitleyecek

SOSA'YI JOSEF KİLİTLEYECEK!
Siyah-beyazlı takımın , Brezilyalı futbolcuyu, 'ya yakın oynatarak sarı-lacivertliler'in rahat bir şekilde oyun kurmasını engellemeyi planlıyor.

Sergen Yalçın'dan Josef'e özel görev! O ismi kilitleyecek

de Souza ayrıca maç boyunca genelde geride kalarak Atiba'nın daha fazla hücuma çıkmasını sağlayacak.

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