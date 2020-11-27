Sergen Yalçın'dan Josef'e özel görev! O ismi kilitleyecek

Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta dev derbinin hazırlıkları sürüyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın, yaptığı toplantılarla oyuncularını dev maça motive ederken, taktiksel açıdan sahadaki planını da belirledi.
Deneyimli teknik adamın, Fenerbahçe'nin orta sahadaki etkisini kırmak için Josef de Souza'yı özel olarak görevlendireceği ortaya çıktı.
SOSA'YI JOSEF KİLİTLEYECEK!
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Brezilyalı futbolcuyu, Jose Sosa'ya yakın oynatarak sarı-lacivertliler'in rahat bir şekilde oyun kurmasını engellemeyi planlıyor.
Josef de Souza ayrıca maç boyunca genelde geride kalarak Atiba'nın daha fazla hücuma çıkmasını sağlayacak.