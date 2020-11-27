Sergen Yalçın'dan Josef'e özel görev! O ismi kilitleyecek

Teknik direktör Sergen Yalçın , yaptığı toplantılarla oyuncularını dev maça motive ederken, taktiksel açıdan sahadaki planını da belirledi.

Deneyimli teknik adamın, Fenerbahçe'nin orta sahadaki etkisini kırmak için Josef de Souza'yı özel olarak görevlendireceği ortaya çıktı.