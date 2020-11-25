Haberler Beşiktaş Larin’e PSV kancası

’e PSV kancası

’ta 4’te 4 yapan Kanadalı forvete Hollanda’dan talip çıktı PSV’nin için 8 milyon euro’luk bir bütçe ayırdığı iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 23:00 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ın yıldızı Larin'e Avrupa'dan talip çıktı!

'ın başına adeta talih kuşu kondu. Siyah-beyazlıların sezon başında satmayı düşündüğü, son haftaların skorer golcüsü Cyle 'e talip çıktı.

Beşiktaş'ın yıldızı Larin'e Avrupa'dan talip çıktı!

Sezon başında Eran Zahavi'yi transfer eden ancak büyük hayal kırıklığı yaratarak sadece 1 gol atabilen İsrailli golcünün yerine forvet arayan PSV'nin, 'i istediği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın yıldızı Larin'e Avrupa'dan talip çıktı!

Hollanda basını PSV'nin için 8 milyon euro'luk bir bütçe belirlediğini, Kanadalı oyuncunun geçen sezon Ligi'nde gösterdiği performansın ardından 'ta da iyi bir sezon geçirdiği için listeye eklendiğini yazdı.

Beşiktaş'ın yıldızı Larin'e Avrupa'dan talip çıktı!

PSV'nin henüz için resmi bir teklif sunmadığı ancak diğer adaylar arasında Kanadalı oyuncunun adının ciddi anlamda öne çıktığı belirtildi.

Beşiktaş'ın yıldızı Larin'e Avrupa'dan talip çıktı!

4'TE 4 YAPTI

Geçen sezon Zulte Waregem'de kiralık olarak forma giyen başarılı forvetin, dönüşü muhteşem oldu. İlk golünü Antalya filelerine gönderen ; iki maçı boş geçtikten sonra adeta otomatiğe bağladı.

Beşiktaş'ın yıldızı Larin'e Avrupa'dan talip çıktı!

Denizlispor, Yeni Malatya ve G.Antep'i avlayan Kanadalı oyuncu, Başakşehir'i de es geçmedi ve üst üste 4 maçta 4 gol atmayı başardı.

Beşiktaş'ın yıldızı Larin'e Avrupa'dan talip çıktı!

Süper Lig'de 8 maçta 5 gole ulaşan 25 yaşındaki , PAOK maçında takımının tek golünü atmıştı. Kanadalı forvet, toplam 26 maçta 7 gol attığı 2018-19 sezonundaki performansını şimdiden yakalamaya çok yaklaştı.

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