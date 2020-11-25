Milli ara sonrası ligdeki ilk maçında Başakşehir'i ciddi eksiklerine rağmen 3-2'lik skorla geçmeyi başaran Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, F.Bahçe maçı öncesi bir tercih yapmak zorunda.

Başarılı çalıştırıcı eksikler nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında Rıdvan, Necip, Montero, Dorukhan gibi fazla forma şansı bulamayan genç isimlere şans vermiş; hatta 19 yaşındaki Erdoğan Kaya'yı oyuna sürmüştü. Ayrıca sakatlıktan yeni çıkan N'Koudou da son 25 dakika şans bulmuştu.

SAVUNMA HATTI GERİ DÖNÜYOR Sergen Yalçın'ın Başakşehir karşısında önemli bir zafere imza atan genç ağırlıklı kadroya mı yoksa sakatlık ve karantinadan dönecek tecrübeli isimlere mi yer vereceği merak konusu oldu. Yalçın, son açıklamasında N'Sakala ve Rosier'in derbide oynayabileceğini ifade ederek tecrübeli isimlere kapıyı yeniden açtı.

Sergen Yalçın'ın genç Rıdvan'ı mı yoksa tecrübeli N'Sakala'yı mı derbide oynatacağı, yetişmeleri halinde Vida-Welinton ikilisine derbide şans verip vermeyeceği merakla bekleniyor. Genç Hasic de şans bekleyen isimler arasında.

LJAJIC'İN SON ŞANSI Siyah-beyazlıların Sırp yıldızı Adem Ljajic için Fenerbahçe derbisi belki de son şans olacak. Bu sezon isteksiz görüntüsüyle dikkat çeken Ljajic, 4 Ekim'deki G.Birliği maçı sonrası ilk kez geçen hafta Başakşehir karşısında süre aldı. 29 yaşındaki futbolcudan, bu hafta sonundaki F.Bahçe derbisinde şans bulması durumunda eski günlerini aratmayacak bir performans sergilemesi bekleniyor.

ATIBA FARK YARATIYOR Pazar günü oynanacak derbide Beşiktaş'ın kozu 37'lik Atiba, F.Bahçe'nin kozu ise 33'lük Gustavo olacak. Takımlarının liderleri olan, taraftarların sevgilisi haline gelen, sahada basmadık yer bırakmayan ve her hafta üstüne biraz daha koyan iki oyuncunun istatistikleri ise oldukça dikkat çekici. Ancak Atiba özellikle ofansif hamleleri ile Gustavo'ya büyük üstünlük kurmuş durumda.