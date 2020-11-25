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'ta derbi bilmecesi!

maçında fazla şans bulamayan futbolcuları oynatan Yalçın’ın, F.Bahçe derbisinde iyileşen isimleri mi yoksa, yine gençleri mi sahaya süreceği belirsiz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 23:04 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta Fenerbahçe bilmecesi! Derbide...

Milli ara sonrası ligdeki ilk maçında 'i ciddi eksiklerine rağmen 3-2'lik skorla geçmeyi başaran derbi hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, F.Bahçe maçı öncesi bir tercih yapmak zorunda.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe bilmecesi! Derbide...

Başarılı çalıştırıcı eksikler nedeniyle karşılaşmasında Rıdvan, Necip, Montero, Dorukhan gibi fazla forma şansı bulamayan genç isimlere şans vermiş; hatta 19 yaşındaki Erdoğan Kaya'yı oyuna sürmüştü. Ayrıca sakatlıktan yeni çıkan N'Koudou da son 25 dakika şans bulmuştu.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe bilmecesi! Derbide...

SAVUNMA HATTI GERİ DÖNÜYOR

Sergen Yalçın'ın karşısında önemli bir zafere imza atan genç ağırlıklı kadroya mı yoksa sakatlık ve karantinadan dönecek tecrübeli isimlere mi yer vereceği merak konusu oldu. Yalçın, son açıklamasında N'Sakala ve Rosier'in derbide oynayabileceğini ifade ederek tecrübeli isimlere kapıyı yeniden açtı.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe bilmecesi! Derbide...

Sergen Yalçın'ın genç Rıdvan'ı mı yoksa tecrübeli N'Sakala'yı mı derbide oynatacağı, yetişmeleri halinde Vida-Welinton ikilisine derbide şans verip vermeyeceği merakla bekleniyor. Genç Hasic de şans bekleyen isimler arasında.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe bilmecesi! Derbide...

LJAJIC'İN SON ŞANSI

Siyah-beyazlıların Sırp yıldızı Adem Ljajic için derbisi belki de son şans olacak. Bu sezon isteksiz görüntüsüyle dikkat çeken Ljajic, 4 Ekim'deki G.Birliği maçı sonrası ilk kez geçen hafta karşısında süre aldı. 29 yaşındaki futbolcudan, bu hafta sonundaki F.Bahçe derbisinde şans bulması durumunda eski günlerini aratmayacak bir performans sergilemesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe bilmecesi! Derbide...

ATIBA FARK YARATIYOR

Pazar günü oynanacak derbide 'ın kozu 37'lik Atiba, F.Bahçe'nin kozu ise 33'lük Gustavo olacak. Takımlarının liderleri olan, taraftarların sevgilisi haline gelen, sahada basmadık yer bırakmayan ve her hafta üstüne biraz daha koyan iki oyuncunun istatistikleri ise oldukça dikkat çekici. Ancak Atiba özellikle ofansif hamleleri ile Gustavo'ya büyük üstünlük kurmuş durumda.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe bilmecesi! Derbide...

1 NUMARA UTKU'NUN

'ta cezası süren genç Ersin Destanoğlu'nun yerine F.Bahçe derbisinde kaleyi bir diğer genç file bekçisi Utku Yuvakuran koruyacak. Utku, maçının en başarılı futbolcuları arasındaydı. Yedek kulübesinde de 16 yaşındaki Emre Bilgin yer alacak.

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