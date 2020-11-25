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Balotelli Brezilyalı yolcusu

Sezon başında 'a transferi gerçekleşmeyen, 30 yaşındaki forvetin yeni adresi olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 23:09 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Balotelli Brezilyalı yolcusu
Sezon başında 'a transferi gerçekleşmeyen, 30 yaşındaki forvetin yeni adresi olacak. de Gama'da yönetimde görev yapan Leven Siano, Balotelli'yi projesinin bir parçası olarak getirmek istediklerini belirterek, "Balotelli, kulübümüz Vasco'nun ırkçılıkla mücadelesi için çok uygun bir oyuncu. Önümüzdeki 30 günde ülkeye yabancı gelişini kısıtlayan bir düzenleme devreye girdi. Şimdilik bu sürede bekleyip, sonra transferi bitirmeye çalışacağız" dedi. 1 Temmuz'dan beri kulüpsüz olan İtalyan golcü Balotelli, uzun süredir arayışını sürdürüyor.
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