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'ta maçı hazırlıkları

'in 10. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hazırlıklarını 'nde sürdüren siyah-beyazlıları Başkan yakından takip etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 15:26 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 15:49
Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları

, 'in 10. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenmanı Başkan ile Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar ile Sayman ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Berkan Gocay da izledi. Basına kapalı gerçekleşen antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları sonrası taktik program uygulandı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift devreli taktik maçının ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarına 26 Kasım Perşembe günü saat 11.30'da basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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