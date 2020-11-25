Beşiktaş transferde operasyona başlıyor! Balotelli...

Süper Lig'in. 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Beşiktaş, bir yandan bu maç için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da ara transfer sezonunda kadroya dahil edilecek isimler için çalışmalarını yürütüyor.

Siyah beyazlı kulübün transfer komitesi Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle temaslarına başlarken, teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi arasında büyük anlaşmazlılar yaşanılan Balotelli ile ilgili kararını verdi.



OPERASYON BAŞLIYOR

Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş kulübü, İtalyan golcü Balotelli için son kararını verdi. Buna göre Kara Kartal, kısa süre içerisinde Mario Balotelli için resmi girişimleri başlatma kararı aldı.

RAKİP ÇOK

Şu anda herhangi bir kulüple resmi sözleşme imzalamayan Balotelli'nin talibin çok olduğu ifade edilirken, Nica, Marsilya, Barnsley, Vasco da Gama ve Watford takımlarının da Balo'nun peşinde olduğu kaydedildi.



