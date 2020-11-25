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transferde operasyona başlıyor! Balotelli...

'ta son dakika haberi... Ara transfer dönemi içinçalışmalarına devam eden siyah beyazlılar, yaz transfer sezonu boyunca yılan hikayesine dönen Balotelli operasyonuna ilişkin son kararını verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 19:23 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 19:23
Beşiktaş transferde operasyona başlıyor! Balotelli...

Süper Lig'in. 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak , bir yandan bu maç için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da ara sezonunda kadroya dahil edilecek isimler için çalışmalarını yürütüyor.

Siyah beyazlı kulübün transfer komitesi Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle temaslarına başlarken, teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi arasında büyük anlaşmazlılar yaşanılan Balotelli ile ilgili kararını verdi.

OPERASYON BAŞLIYOR
Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş kulübü, İtalyan golcü Balotelli için son kararını verdi. Buna göre Kara Kartal, kısa süre içerisinde için resmi girişimleri başlatma kararı aldı.

RAKİP ÇOK
Şu anda herhangi bir kulüple resmi sözleşme imzalamayan Balotelli'nin talibin çok olduğu ifade edilirken, Nica, Marsilya, Barnsley, Vasco da Gama ve Watford takımlarının da Balo'nun peşinde olduğu kaydedildi.

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