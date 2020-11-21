Beşiktaş'tan Jack Wilshere sürprizi!

Yaz aylarında sözleşmesini feshettikten sonra kulüp bulamayan ve dinlenmeye karar veren İngiliz oyuncunun, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers'a ya da Beşiktaş'a gideceği kaydedildi. Beşiktaş ve Rangers'ın, 28 yaşındaki futbolcuya sadece maç başı ücret içeren bir sözleşme teklifinde bulunacağı ve iki takımın da Jack Wilshere'ı "yatırım" olarak değerlendirdiği vurgulandı.



"GÜÇLÜYÜM OYNAMAYA HAZIRIM"

Wilshere, transferin son günü West Ham'a bu sözlerle veda etmişti; "West Ham'a geldiğimde büyük hedeflerim vardı ancak neler yapabileceğimi gösteremediğim için hayal kırıklığı yaşıyorum. 28 yaşındayım, başarıya açım, güçlüyüm ve oynamaya hazırım."



SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Kariyerine Arsenal'de başlayan ve Bolton ile Bournemouth'ta kiralık olarak oynadıktan sonra 2018'de West Ham'a giden İngiliz oyuncu, Premier Lig'de 182 karşılaşmaya çıktı ve 8 gol, 21 asistlik bir performans sergiledi. West Ham kariyerini sakatlıklar nedeniyle iyi geçiremeyen Jack Wilshere, 2 sezonda 19 maça çıkabildi.