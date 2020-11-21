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'tan sürprizi!

'ta harekatı tüm hızıyla sürüyor. Dorukhan Toköz ile yaptığı kontrat görüşmelerinde henüz olumlu bir sonuç alamayan Beşiktaş'ın, orta sahada gündemine sürpriz bir yıldız geldi. İngiliz basını (Onsideview.com adlı internet sitesi) son olarak West Ham forması giyen 'ın Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğunu yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 23:23 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'tan Jack Wilshere sürprizi!

Yaz aylarında sözleşmesini feshettikten sonra kulüp bulamayan ve dinlenmeye karar veren İngiliz oyuncunun, 'ın çalıştırdığı Rangers'a ya da 'a gideceği kaydedildi. Beşiktaş ve Rangers'ın, 28 yaşındaki futbolcuya sadece maç başı ücret içeren bir sözleşme teklifinde bulunacağı ve iki takımın da 'ı "yatırım" olarak değerlendirdiği vurgulandı.

"GÜÇLÜYÜM OYNAMAYA HAZIRIM"
Wilshere, transferin son günü West Ham'a bu sözlerle veda etmişti; "West Ham'a geldiğimde büyük hedeflerim vardı ancak neler yapabileceğimi gösteremediğim için hayal kırıklığı yaşıyorum. 28 yaşındayım, başarıya açım, güçlüyüm ve oynamaya hazırım."

SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU
Kariyerine Arsenal'de başlayan ve Bolton ile Bournemouth'ta kiralık olarak oynadıktan sonra 2018'de West Ham'a giden İngiliz oyuncu, 'de 182 karşılaşmaya çıktı ve 8 gol, 21 asistlik bir performans sergiledi. West Ham kariyerini sakatlıklar nedeniyle iyi geçiremeyen Jack Wilshere, 2 sezonda 19 maça çıkabildi.

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