GaleriFutbolBir döneme damgasını vuran Gökhan Güleç'in son hali şaşırttı!
Bir döneme damgasını vuran Gökhan Güleç'in son hali şaşırttı!
Gökhan Güleç, Gaziantepspor'da dikkat çekti. 2006'da büyük beklentilerle Beşiktaş'a transfer oldu, kiralık Denizli macerasının ardından da 2008'de ayrıldı ve 30 yaşında futbolu bıraktı. Yıldız futbolcunun son hali ise görenleri şaşırttı. İşte o fotoğraf...
18 Kasım 2020 Çarşamba 11:40, Güncelleme 18.11.2020 11:42
Bir döneme damgasını vuran Gökhan Güleç'in son hali şaşırttı!