Galeri Futbol Bir döneme damgasını vuran Gökhan Güleç'in son hali şaşırttı!

Bir döneme damgasını vuran Gökhan Güleç'in son hali şaşırttı!

Gökhan Güleç, Gaziantepspor'da dikkat çekti. 2006'da büyük beklentilerle Beşiktaş'a transfer oldu, kiralık Denizli macerasının ardından da 2008'de ayrıldı ve 30 yaşında futbolu bıraktı. Yıldız futbolcunun son hali ise görenleri şaşırttı. İşte o fotoğraf...

Bir döneme damgasını vuran Gökhan Güleç'in son hali şaşırttı!

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