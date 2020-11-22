Umut Nayir Hajduk Split formasıyla ilk golünü attı!

Sezon başında Beşiktaş'ın, Hırvatistan Ligi takımlarından Hajduk Split'e kiraladığı Umut Nayir, yeni takımıyla ilk golünü Slaven Belup deplasmanında kaydetti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan golcü oyuncu, 45+3. dakikada attığı golle takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı. Maçın 56. dakikasında Soldo'nun kendi kalesine attığı gol ise karşılaşmanın skorunu belirledi ve Hajduk Split, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Attığı ilk gol nedeniyle mutlu olduğunu söyleyen Umut Nayir, "Hajduk için ilk golümü attım ve çok mutluyum çünkü kazandık. Bu durumumuzu korumamız gerekiyor ve böylelikle zirveye oynayabiliriz. Genç ve yetenekli bir takımız, gücümüz de var" ifadelerini kullandı.