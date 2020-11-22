Beşiktaş 94-85 TOFAŞ (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş, TOFAŞ'ı 94-85 mağlup etti.

Karşılaşmaya Berk İbrahim Uğurlu'nun sayılarıyla hızlı başlayan TOFAŞ, mücadelenin başında 9-0'lık seri yaparak oyunda üstünlüğü ele geçirdi. İlk sayısını 3. dakikada Johnson ile bulan siyah-beyazlılar, Alperen Şengün'ün devreye girmesiyle 6-0'lık bir seri yakalayarak 5. dakikada farkı 5 sayıya düşürdü (8-13). Üstünlüğünü çeyrek boyunca koruyan TOFAŞ ilk bölümü 24-21 önde bitirdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Beşiktaş, TOFAŞ'ın peş peşe hücumlardan boş dönmesini değerlendirerek Blackmon'un üç sayılık basketiyle 12. dakikada öne geçmeyi başardı (27-26). Karşılaşmanın 16. dakikası 36-36 eşitlikle geçilirken, Beşiktaş, Şehmus Hazer ve Blackmon'un katkısıyla oyunun kontrolünün rakibine geçmesine izin vermedi. Eşitlikle girilen son dakikada iki takım da birbirilerinin sayılarına cevap vermeyi başarırken TOFAŞ son ataktan boş dönünce siyah-beyazlılar soyunma odasına 47-46 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Beşiktaş, Blackmon ve Şehmus Hazer'in sayılarıyla farkı açtı ve 22. dakikaya 55-48 önde girdi. Savunmada etkili bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlı ekip kritik anlarda bulduğu basketlerle uzun süre üstünlüğünü korudu. Pota altında etkili olmaya çalışan TOFAŞ, son 2 dakikaya girilirken dış şutlarla da skor üretince arayı kapattı ve üçüncü çeyrek, ev sahibinin 65-64 üstünlüğü ile sona erdi.

TOFAŞ'ın öne geçme çabalarını bulduğu sayılarla boşa çıkaran, Beşiktaş 34. dakikaya 7 sayı farkla önde girdi (78-71). Peş peşe bulduğu basketlerle son dakikalara girilirken rakibinin direncini kıran siyah-beyazlı ekip karşılaşmayı 94-85 kazandı.

Mücadeleyi siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.