Haberler Basketbol Beşiktaş 94-85 TOFAŞ (MAÇ SONUCU - ÖZET)

(MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin 9. haftasında , Akatlar Salonu'nda konuk ettiği 'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı kulübün başkanı de mücadeleyi tribünden takip etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 20:02
Beşiktaş 94-85 TOFAŞ (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin 9. haftasında , mağlup etti.

Karşılaşmaya Berk İbrahim Uğurlu'nun sayılarıyla hızlı başlayan TOFAŞ, mücadelenin başında 9-0'lık seri yaparak oyunda üstünlüğü ele geçirdi. İlk sayısını 3. dakikada Johnson ile bulan siyah-beyazlılar, Alperen Şengün'ün devreye girmesiyle 6-0'lık bir seri yakalayarak 5. dakikada farkı 5 sayıya düşürdü (8-13). Üstünlüğünü çeyrek boyunca koruyan TOFAŞ ilk bölümü 24-21 önde bitirdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Beşiktaş, TOFAŞ'ın peş peşe hücumlardan boş dönmesini değerlendirerek Blackmon'un üç sayılık basketiyle 12. dakikada öne geçmeyi başardı (27-26). Karşılaşmanın 16. dakikası 36-36 eşitlikle geçilirken, Beşiktaş, ve Blackmon'un katkısıyla oyunun kontrolünün rakibine geçmesine izin vermedi. Eşitlikle girilen son dakikada iki takım da birbirilerinin sayılarına cevap vermeyi başarırken TOFAŞ son ataktan boş dönünce siyah-beyazlılar soyunma odasına üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Beşiktaş, Blackmon ve Şehmus Hazer'in sayılarıyla farkı açtı ve 22. dakikaya 55-48 önde girdi. Savunmada etkili bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlı ekip kritik anlarda bulduğu basketlerle uzun süre üstünlüğünü korudu. Pota altında etkili olmaya çalışan TOFAŞ, son 2 dakikaya girilirken dış şutlarla da skor üretince arayı kapattı ve , ev sahibinin 65-64 üstünlüğü ile sona erdi.

TOFAŞ'ın öne geçme çabalarını bulduğu sayılarla boşa çıkaran, Beşiktaş 34. dakikaya 7 sayı farkla önde girdi (78-71). Peş peşe bulduğu basketlerle son dakikalara girilirken rakibinin direncini kıran siyah-beyazlı ekip karşılaşmayı 94-85 kazandı.

Mücadeleyi siyah-beyazlı kulübün başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

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