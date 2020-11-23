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müthiş döndü!

Son şampiyon ’i ağırlayan , Kanadalı iki yıldızının golleriyle yaptı. ’la üçleyen Kartal, son anlarda 2 gol yese de kazanmayı bildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 22:38 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Kara Kartal müthiş döndü!
Süper Lig'de haftanın maçında kazanan oldu. Son şampiyon 'i konuk eden siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 3-2 kazanarak zirve yolunda kritik bir virajı döndü. Milli araya yenilgisiyle giren ve kötü bir futbol sergileyen , bu müsabakaya 8 eksikle çıktı. Kaleci Ersin'in cezası, koronavirüs ve sakatlıklar sebebiyle tamamen farklı bir savunma hattıyla sahaya dizilen Beşiktaş, rakibini yıktı. Sahaya Gaziantep maçından 6 farklı isimle çıkan Beşiktaş, Kanadalı futbolcularının golleriyle ilk yarıyı önde kapattı. Atiba 44'te gol atarken, 45'te vatandaşı Larin'e bir de asist yaptı. Başakşehir'de 55'te sarı kart gördükten sonra 70'de elle oynayınca hem penaltıya sebebiyet verdi hem de atıldı. 72'de skoru 3-0'a getirdi. Başakşehir 81 ve 90+4'te Gulbrandsen ile gol bulsa da yetmedi. Kara Kartal milli aradan müthiş döndü.
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