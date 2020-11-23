Kara Kartal müthiş döndü!

Son şampiyon Başakşehir’i ağırlayan Beşiktaş, Kanadalı iki yıldızının golleriyle 2-0 yaptı. Aboubakar’la üçleyen Kartal, son anlarda 2 gol yese de kazanmayı bildi.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 22:38Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
SüperLig'de haftanın maçında kazanan Beşiktaş oldu. Son şampiyon Başakşehir'i konuk eden siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 3-2 kazanarak zirve yolunda kritik bir virajı döndü. Milli araya Gaziantep yenilgisiyle giren ve kötü bir futbol sergileyen Kara Kartal, bu müsabakaya 8 eksikle çıktı. Kaleci Ersin'in cezası, koronavirüs ve sakatlıklar sebebiyle tamamen farklı bir savunma hattıyla sahaya dizilen Beşiktaş, rakibini yıktı. Sahaya Gaziantep maçından 6 farklı isimle çıkan Beşiktaş, Kanadalı futbolcularının golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Atiba 44'te gol atarken, 45'te vatandaşı Larin'e bir de asist yaptı. Başakşehir'de Mehmet Topal 55'te sarı kart gördükten sonra 70'de elle oynayınca hem penaltıya sebebiyet verdi hem de atıldı. 72'de Aboubakar skoru 3-0'a getirdi. Başakşehir 81 ve 90+4'te Gulbrandsen ile gol bulsa da yetmedi. Kara Kartal milli aradan müthiş döndü.