Beşiktaş'ta Josef dalya diyecek

Türkiye'deki kariyerine 2015-2016 sezonunda F.Bahçe'ye transfer olarak başlayan Josef de Souza, sarı-lacivertli takımda 96 lig maçında görev yaptı. Bu sezon yeni takımı Beşiktaş'la da 3 müsabakaya çıkan Souza, Süper Lig'de 99 kez forma giydi.



RAKİP FİLELERE 10 GOL KAYDETTİ

Kariyerinin önemli bir dönemini Türkiye'de geçiren Josef de Souza, bu süre zarfında Süper Lig'de 10 kez gol sevinci yaşadı. Attığı gollerin tümünü Fenerbahçe formasıyla kaydeden 31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'taki kariyerinde ise henüz golle tanışamadı.