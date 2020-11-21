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'ta Josef dalya diyecek

'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, bugünkü karşılaşmasında forma giymesi halinde 'de 100. maçına çıkacak. 31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı ikinci maçta (Denizlispor) direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 22:31 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta Josef dalya diyecek

'deki kariyerine 2015-2016 sezonunda F.Bahçe'ye transfer olarak başlayan Josef de Souza, sarı-lacivertli takımda 96 lig maçında görev yaptı. Bu sezon yeni takımı 'la da 3 müsabakaya çıkan Souza, 'de 99 kez forma giydi.

RAKİP FİLELERE 10 GOL KAYDETTİ
Kariyerinin önemli bir dönemini Türkiye'de geçiren Josef de Souza, bu süre zarfında Süper Lig'de 10 kez gol sevinci yaşadı. Attığı gollerin tümünü formasıyla kaydeden 31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'taki kariyerinde ise henüz golle tanışamadı.

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