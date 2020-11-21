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'ta tehlikesi

'in 9. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda 3 ile sınırda bulunuyor. Yıldız futbolcu bu karşılaşmada sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak olan maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 12:28
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz tehlikesi

'in 9. haftanın en önemli maçında sahasında 'i ağırlayacak

Siyah-beyazlılarda 3 sarı kartı bulunan , ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon , ve Denizlispor maçlarında gören Dorukhan, Başakşehir karşısında da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 10. haftada ile oynanacak derbi mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Teknik ekibin, bu akşam görev alacak Dorukhan'dan kart konusunda dikkatli olmasını istediği öğrenildi.

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