Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz tehlikesi

Süper Lig'in 9. haftanın en önemli maçında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

Siyah-beyazlılarda 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon Antalyaspor, Konyaspor ve Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, Başakşehir karşısında da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 10. haftada Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Teknik ekibin, bu akşam görev alacak Dorukhan'dan kart konusunda dikkatli olmasını istediği öğrenildi.