Beşiktaş-Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki takım hangi 11'lerle sahaya çıkacak? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi fotomac.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdva, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Başakşehir maçı Ümit Öztürk yönetecek.

BEŞİKTAŞ'IN KABUSU BAŞAKŞEHİR!

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 26 resmi maçtan sadece 5'ini kazanabildi. İki ekip arasında 24'ü Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 26 resmi maçtan 8'ini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 31, Beşiktaş ise 28 gol attı.