Ahmet Nur Çebi: Avcı ile helalleşmemiz lazım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'nın 19 milyon liralık alacak için kulübe ihtarname gönderdiğini, bu sorunu karşılıklı konuşarak çözeceklerini düşündüğünü ifade etti. Başkan Çebi, "Abdullah Avcı, Trabzonspor'la anlaştıktan 1 gün sonra bize 19 milyon TL'lik ihtarname gönderdi. Bizden 11 milyon TL almıştı. Toplamda 30 milyon TL'lik alacağından kalan 19 milyon TL'yi istiyor. Helalleşmemiz gerekiyor, onu da kırmamamız gerekiyor. Bir abikardeş gibi bu işi çözmemiz gerekiyor. Bir yabancı hoca gibi katı olacağını düşünmüyorum" dedi. Başkan Ahmet Nur Çebi, kulübün mali yapısı için de "Ben takımıma ve hocama güveniyorum. Makul bütçelerle bir takımın şampiyon olabileceğine inanıyorum. Çok bütçe demek, şampiyonluk garanti demek değil. Takımın bütçesi 56'dan 33 milyon euro'ya indi. Küçük bütçeyle 2015-16 sezonu şampiyon olduk, 92 milyon euro'luk takımla 4'üncü bitirdik. Her zaman her şey parayla olmuyor" diye konuştu.

PANDEMİ ZARARI 400 MİLYON TL

Pandeminin bize zararı 400 milyon TL. 100 milyon TL stat gelirimiz olmayacak, 200 milyon TL de güncel kur farkından zararımız var. Maaşların %85'i euro cinsinden. TFF, "Bakın başınızın çaresine" diyor. Koronavirüs testlerini bile kulüpler ödüyor, federasyon en ufak destek vermiyor. Ellerinde kaynak yok. Keşke zor günler için kaynak ayırsalardı."

CUMHURBAŞKANI: BİTMİYORSUNUZ!

Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun bir buçuk saat beni dinledi. "Veriyoruz, bir daha veriyoruz, sonra bir daha; bitmiyorsunuz!" dedi. Ben de kendisine bir spor yasasıyla her yönetimin sorumlu olacağı bir düzenlemeyle bu işin olabileceğini anlattım. Sorumlu kişilere, "Makul gözüküyor, siz de inceleyin. Ayrı gayrı olmaz, Fenerbahçe ve Galatasaray da olacak" dedi.

AĞLAMADIM, DURUM TESPİTİ YAPTIM

Yılda 550-600 milyon TL gelirimiz olsa da hepsi bankalara gidiyor. Özel ilişkilerimizi kullanarak 350-400 milyon TL temlikten para kullandık. 150 milyon TL şahsi kefalet, 110 milyon TL şahsımın ve yönetim kurulunun verdiği para, 60 milyon TL bağış, 60 milyon TL de alnımızın teriyle bulduğumuz sponsorlarla bu yükü çevirdik.