İşte corona virüsü pandemisinin Beşiktaş'a zararı! Ahmet Nur Çebi açıkladı

Kulübün mali yapısıyla ilgili konuşan başkan Ahmet Nur Çebi "Ben ağlamıyorum, durum tespiti yapıyorum. Bunların bilinmesini, unutulmamasını istiyorum. Beşiktaş'ın geleceği için. Benden sonra da incelesinler, temiz çıkarsam başarılı olurum. Fikret Orman'ın kızmasına, bağırmasına gerek yok. Camia inceleme istiyor. Her gidenin incelenmesi gerekmesini istiyor. Mali açıdan yürümesi mümkün olmayan kulübü, 13-14 aydır ayakta tuttuk. Bu ekonomik disiplini sağlarsak bir nebze olsun düzlüğe çıkabiliriz" dedi.



"KONUŞMUYORUZ DİYE İNSANLAR HİÇBİR ŞEY YAPMIYORUZ SANIYOR"

Ekonomik konularda kendilerini başarılı bulduklarının altını çizen Çebi "Ben, Beşiktaş ekonomisine yaptıklarımı konuşmak istemedim bugüne kadar. Ama insanlar hiçbir şey yapmıyoruz sanıyorlar, bu konu beni incitti. Alçak gönüllülüğün sonu iyi olmadı. Ben Beşiktaş ekonomisini konuşmamayı seçmiştim ama şimdi konuşuyorum. 21 Ekim'de göreve geldiğimizde 2 milyar 920 milyon TL'lik bir borç vardı. Mayıs 2020'ye kadar 740 milyon TL ödememiz gerekiyordu. Yılda 550-600 milyon TL gelirimiz olsa da hepsi bankalara gidiyor. Özel ilişkilerimizi kullanarak 350-400 milyon TL temlikten para kullandık. 150 milyon TL şahsi kefalet, 110 milyon TL şahsımın ve yönetim kurulunun verdiği para, 60 milyon TL bağış, 60 milyon TL de alnımızın teriyle bulduğumuz sponsorlarla bu yükü çevirdik. Ben kendimi Beşiktaş ekonomisine verdim ağırlıklı olarak" ifadelerini kullandı.

"TFF EN UFAK DESTEK VERMİYOR"

Pandeminin Beşiktaş'a zararının 400 milyon TL olduğunu belirten Çebi "Yayın gelirimiz 100 milyon TL eksik olacak. 100 milyon TL stat gelirimiz olmayacak. 200 milyon TL de güncel kur farkından zararımız var. Maaşların % 85'i Euro cinsinden TFF 'Başınızın çaresine bakın' diyor. Corona virüsü testlerini bile kulüpler ödüyor, federasyon en ufak destek vermiyor. Ellerinde kaynak yok. Keşke zor günler için kaynak ayırsalardı. Umarım bu ders olur" diye konuştu.

Kulüp personeline ödemelerin 1 ay geriden geldiğini vurgulayan Çebi "İmza sirküleri artık çift imza. Benim attığım tek imza geçersiz. Mutlaka bir yöneticinin de imza atması gerekiyor" dedi.