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transfer haberleri: harekatı

, Brentford’un Twente’ye kiraladığı ’nın yıldızı için düğmeye bastı. Siyah-beyazlı tönetim ilk teklifini de yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 23:13 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Beşiktaş transfer haberleri: Halil Dervişoğlu harekatı

Siyah-beyazlılar ara transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. şimdi de 'nın genç yıldızı için kolları sıvadı.

Championship takımlarından Brentford'un takımlarından Twente'ye kiraladığı Halil için siyah-beyazlı yönetim ilk teması kurdu. Twente formasıyla genelde son 15 dakikada oyuna giren ve daha hiç ilk 11'de forma şansı bulamayan Halil'in kiralık sözleşmesinin feshedilerek 1.5 yıllığına kendilerine verilmesi talep edildi.

Brentford'lu yöneticiler bu konuyu Twente ile görüşeceklerini, eğer Halil'e yeteri kadar şans vermeyi düşünmüyorlarsa Beşiktaş'a geçme teklifini görüşebileceklerini iletti. Yabancı kontenjanı +4 dolu olduğu için eli kolu bağlanan siyah- beyazlılar yerli oyunculara dönmek zorunda kalmıştı.

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