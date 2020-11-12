Haberler Beşiktaş Adolfo Gaich'in menajeri açıkladı! "Beşiktaş'tan teklif aldık"

'in menajeri açıkladı! "'tan teklif aldık"

sezonunda birçok yeni isimle el sıkışan , bazı isimlere teklif yapsa da transferde mutlu son ulaşamamıştı. Bu isimlerden olan Arjantinli forvet 'in menajeri, Beşiktaş'la birlikte Feyenoord ve 'dan da resmi teklif aldıklarını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 22:55 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 13:01
Adolfo Gaich'in menajeri açıkladı! "Beşiktaş'tan teklif aldık"

CSKA 'nın Arjantinli forveti 'in menajeri Pablo Caro, 'dan Meta Ratings'e önemli açıklamalarda bulundu. Menajer Caro; 21 yaşındaki santrfor Gaich'in CSKA'ya olurken Leeds United'ın da istediği ve 30 milyon euro önerdiği iddiaları için "Evet, bu iddiaları duydum. Ancak biz Leeds ile hiç konuşmadık" derken, "Başka kulüpler oldu mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Transfer dönemi kapanmak üzereydi. 3 Avrupa kulübü Gaich için teklif yaptı. Rusya'da yeterli oynama fırsatı bulamadı. , Feyenoord ve 'dan teklifler geldi. Onlar Gaich için gerekli bedeli ödemeye hazırdı."

CSKA'YI TERCİH ETTİ!
Sezon başında CSKA Moskovaya transfer olan 21 yaşındaki Gaich profesyonel kariyeri boyunca 39 maça çıktı. Bunların 27'si ülkesinin takımı olan . Bu sezon başında Transfer olduğu CSKA Moskova'da ise 12 maça çıkarken 1 gol, 1 Asist üretebildi.

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