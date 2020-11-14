Haberler Beşiktaş Cenk Tosun'la ilgili flaş yorum! "Devre arasında bu iş olacakmış gibi geliyor"

'la ilgili flaş yorum! "Devre arasında bu iş olacakmış gibi geliyor"

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta başkan , geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda takımda 'u görmek istediğini açıklamıştı. Fotomaç Yazarı Turgay Demir de bu transfer gelişmesine ilişkin dikkat çeken bir yorumda bulundu. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 08:05
Cenk Tosun'la ilgili flaş yorum! "Devre arasında bu iş olacakmış gibi geliyor"

TURGAY DEMİR - KURULUŞ SERGEN! DİRİLİŞ CENK! UYANIŞ BEŞİKTAŞ!

Öncelikle Koca Çınar 'a geçmiş olsun diyelim. Ben bu yazıyı yazarken takımdaki Covid pozitif sayısı sekize çıkmıştı. Umalım ki, artmasın, azalsın... Öte yandan TFF, Covid nedeniyle bazı takımlar, riskli rakamlara ulaştıkları anda hükmen mağlubiyet ya da maç erteleme seçeneklerini tartışıyor.

Cenk Tosun'la ilgili flaş yorum! "Devre arasında bu iş olacakmış gibi geliyor"

Bence hükmen mağlubiyet ligin ayarını bozar... Tehlikeli bir seçenek bu... TFF demişken, yayıncı kuruluşla kulüpler arasındaki uçurum bayağı bir azalmış durumda. Orta yol bulunacak gibi. Bulunursa iyi olur, herkes işine bakar ve kulüpler de biraz rahatlamış olurlar. Üçe-beşe pek fazla bakmamak lazım. Nihat Özdemir'in bu konudaki çabalarına kulüpler ve yayıncı kuruluş da destek verdiği anda bu sorun çözülecektir.

Cenk Tosun'la ilgili flaş yorum! "Devre arasında bu iş olacakmış gibi geliyor"

Dönelim ligimize... , tıpkı bundan önce olduğu gibi milli araya kaybederek girdi. Önceki aranın dönüşü üst üste iki galibiyet olmuştu. Bu defa zor... Rakipler Başakşehir ve Fenerbahçe... Üstelik korana da Kartal'ın kanatlarına yapışmış durumda. Zaten dar bir kadroya sahip olan Beşiktaş bir de korona nedeniyle iyice zoru girmiş durumda.

Cenk Tosun'la ilgili flaş yorum! "Devre arasında bu iş olacakmış gibi geliyor"

Öte yandan kimse rahat durmuyor... Birileri sürekli, fitne, fesat peşinde... Sergen Yalçın şu anda ligdeki en sıkıntılı hoca, çünkü kıskanan da çok, ayağına çelme takmak isteyen de... Bize düşen bu zor şartlarda, "Kuruluş Sergen" filmi çekilirken destek olmak. O desteği de vereceğiz evvelallah.

Cenk Tosun'la ilgili flaş yorum! "Devre arasında bu iş olacakmış gibi geliyor"

Ve şimdi gelelim en önemli konuya... ismi ilk kulağıma çalındığından bu yana radarlarım açık... Sanki devre arasında bu iş olacakmış gibi geliyor bana. Yönetimin eli biraz genişlerse, Cenk gerekli fedakarlığı yapar. Böyle bir gelişme hem 'a büyük güç katar, hem de Cenk'e küllerinden doğma şansı verir.

Cenk Tosun'la ilgili flaş yorum! "Devre arasında bu iş olacakmış gibi geliyor"

Önümüzde büyük bir turnuva varken gibi büyük bir golcü o turnuvaya yedek kulübesinden gitmek istemez. O nedenle kiralık da olsa yuvaya dönüşe sıcak bakacaktır... O zaman da ikinci filmi çekmeye başlarız; Diriliş Cenk!

Cenk Tosun'la ilgili flaş yorum! "Devre arasında bu iş olacakmış gibi geliyor"

Ve elbette sonra camia titreyip kendine gelir ve üçüncü filmin hazırlıklarını başlar: UYANIŞ ! Olur mu dediğinizi duyar gibiyim! Neden olmasın!?

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