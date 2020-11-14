Erzurumsporlu Rashad Muhammed'den flaş Beşiktaş açıklaması! "Gol atacağımı biliyordum"

Şu sıralar Süper Lig ekibi BB Erzurumspor'da forma giyen Rashad Muhammed, Actufoot'a konuştu. Muhammed, açıklamasında kariyerinden gurur duyduğunu ifade ederken, Beşiktaş'a attığı golden de bahsetti.

Muhammed'in açıklamalarından notlar şu şekilde;

"Kariyerimle gurur duyuyorum. Kavgacı bir yapım var. Hiçbir zaman vazgeçmedim ve çalışmaya devam ettim. Şu anda Süper Lig'de oynamak ve daha önce Avrupa Ligi'nde oynamış olmak beni iyi hissettiriyor.

Dürüst olmak gerekirse o gece Sarpsborg formasıyla Beşiktaş'a gol atacağımı biliyordum. Sadece çekingen olmamalı ve ilk dakikadan itibaren maça odaklanmalıydım. 47. saniyede gol attım. O maçı ailemin ve arkadaşlarımın da izlemesi beni gururlandırmıştı. Avrupa Ligi'nde gol atmak harikaydı. Bunu deneyimlemek güzel bir duygu.

Türkiye gerçekten çok coşkulu bir ülke. Stadyumlarda çok coşkulu bir futbol ailesi var. Buradaki ilk maçımda hava -18 dereceydi, stadyum tıka basa doluydu. Türkiye Ligi'nde oynamak güzel ve büyük oyunculara karşı mücadele vermek heyecan veriyor.

Lig 1'de oynamak kişisel olarak kendime belirlediğim öncelikli hedef. Şimdiye dek hiçbir Fransız kulübü beni istemeye gelmedi. Çok geç değil tabii. Eğer birgün oynama şansım olursa kesinlikle gideceğim."