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'ın ocak hedefi !

'ta son dakika haberi... Ara transfer sezonu için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Roma'nın yıldız ismi 'in bir sonraki durağı İstanbul olabilir! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 10:34 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 11:31
Beşiktaş'ın ocak transfer hedefi Bruno Peres!

Şu anda İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen Brezilyalı sağ bek için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Mevcut sözleşmesi 2021 Haziran'da sona erecek Peres'in kulübünden yeni sözleşme beklediği ancak Romalı yetkililerin oyuncuya yeni sözleşme teklifi yapmayacağı ifade edildi.

YENİ ROTASI BEŞİKTAŞ OLABİLİR
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Peres, yeni sözleşme önerilmemesi dahilinde şubat ayından itibaren istediği takımlarla görüşmeye başlayabilir.

Bununla beraber Beşiktaş, Spartak Moskova ve çeşitli Portekiz kulüplerinin de oyuncuya ilgi duyduğu, Bruno Peres cephesi ile şubat ayında iletişime geçeceği kaydedildi.

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