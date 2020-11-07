Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta hayal kırıklığının adı: Francisco Montero!

'ta hayal kırıklığının adı: !

'ın sezon başında 'den kiraladığı , şu ana kadar gösterdiği performansla sınıfta kaldı. Son olarak FK maçında tel tel dökülen, yenilen ilk golde ve kaleci Ersin'in görmesinde başrol oynadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 10:38
Beşiktaş'ta hayal kırıklığının adı: Francisco Montero!

'ın sezon başında 'den büyük umutlarla kiraladığı performansıyla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Savunmada güven vermeyen İspanyol stoper, Gaizantep FK maçına da yaptığı hatalarla damga vurdu.

ERSİN'İ YAKTI!

Milliyet'in derlediği habere göre; karşılaşmanın henüz ilk bölümünde sakatlanan Welinton'un yerine oyuna dahil olan Francisco Montero, Brezilyalı stoperi adeta mumla arattı. Mirallas'ın golünden önce Dicko'yu engelleyemeyen İspanyol stoper, kaleci Ersin'in gördüğü pozisyonda da başroldeydi. Avantajlı durumda olmasına rağmen 'i durduramayan Montero, Ersin'i de yakarken, büyük eleştiri topladı.

EKSİ 2 AVERAJ!

FK'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ın gol averajı da eksi 2'ye düştü. 'de çıktığı 7. karşılaşmada 3. yenilgisini alan siyah-beyazlı takım attığı 10 gole karşılık, kalesinde 12 gol gördü.

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