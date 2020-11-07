Beşiktaş'ta hayal kırıklığının adı: Francisco Montero!

Beşiktaş'ın sezon başında Atletico Madrid'den büyük umutlarla kiraladığı Francisco Montero performansıyla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Savunmada güven vermeyen İspanyol stoper, Gaizantep FK maçına da yaptığı hatalarla damga vurdu.

ERSİN'İ YAKTI!

Milliyet'in derlediği habere göre; karşılaşmanın henüz ilk bölümünde sakatlanan Welinton'un yerine oyuna dahil olan Francisco Montero, Brezilyalı stoperi adeta mumla arattı. Mirallas'ın golünden önce Dicko'yu engelleyemeyen İspanyol stoper, kaleci Ersin'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda da başroldeydi. Avantajlı durumda olmasına rağmen Muhammet Demir'i durduramayan Montero, Ersin'i de yakarken, büyük eleştiri topladı.

EKSİ 2 AVERAJ!

Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ın gol averajı da eksi 2'ye düştü. Süper Lig'de çıktığı 7. karşılaşmada 3. yenilgisini alan siyah-beyazlı takım attığı 10 gole karşılık, kalesinde 12 gol gördü.