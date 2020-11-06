Ljajic: Eskisi gibi olacağım

Kartal'ın parlamayan yıldızı Adem Ljajic, yönetimle yaptığı görüşmede kendisini göstereceğini ifade etti. Sırp oyuncu, "Ben de durumumdan memnun değilim. Şans bulduğumda sizlere iyi bir Ljajic izleteceğim. Eski halime dönmek için çok çalışacağım" dedi.

HAVUTÇU: TEKLİF GELMEDİ

Son dönemde adı sportif direktörlük görevi için geçen Tayfur Havutçu, iddialarla gili açıklama yaptı. Havutçu "Ne başkan, ne de kulüpten başka bir yetkili ile görüşmedim. Dolayısıyla şu an böyle bir gündem yok" dedi. Görev için Lucescu ve Aybaba isimleri öne çıkmıştı.