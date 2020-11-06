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Ljajic: Eskisi gibi olacağım

'ın parlamayan yıldızı , yönetimle yaptığı görüşmede kendisini göstereceğini ifade etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50
Ljajic: Eskisi gibi olacağım

'ın parlamayan yıldızı , yönetimle yaptığı görüşmede kendisini göstereceğini ifade etti. Sırp oyuncu, "Ben de durumumdan memnun değilim. Şans bulduğumda sizlere iyi bir Ljajic izleteceğim. Eski halime dönmek için çok çalışacağım" dedi.

HAVUTÇU: TEKLİF GELMEDİ
Son dönemde adı sportif direktörlük görevi için geçen , iddialarla gili açıklama yaptı. Havutçu "Ne başkan, ne de kulüpten başka bir yetkili ile görüşmedim. Dolayısıyla şu an böyle bir gündem yok" dedi. Görev için Lucescu ve Aybaba isimleri öne çıkmıştı.

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