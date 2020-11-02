Benim Larin yarim

Denizlispor'dan sonra Yeni Malatyaspor'u da devirerek ivme kazanan Beşiktaş'ta Cyle Larin de her hafta vites yükseltiyor. Kanadalı futbolcu, dün gece 55. dakikada attığı golle Kara Kartal'ı zafere taşıyan isim oldu. Ghezzal'ın pasında usta işi bir kafa vuruşuyla ağları havalandıran 25 yaşındaki santrfor, geçen haftaki Denizlispor sınavı sonrası üst üste 2 maçta gol atma başarısı gösterdi. Bu sezon ligde forma giydiği 6 karşılaşmada gol sayısını 3'e yükseltti. Tecrübeli futbolcu hücumun yanı sıra kritik anlarda savunmaya da gelerek destek verdi.



SAHADA SAVAŞIYORUM

Sergen Yalçın'ın sol kanatta görevlendirdiği Kanadalı santrfor maçın adamı olurken, joker kimliğini de ortaya koydu. 1.88 boyundaki futbolcu, maç sonrası "lk geldiğimden itibaren değil daha önceden de Atiba bana burayı anlatmıştı. Bana Beşiktaş'ın ne kadar güzel olduğunu söylemişti. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Ben sahada savaşıyorum, takımım için elimden geleni yapıyorum. Kanat da oynarım, forvet de. Bu biraz Aboubakar'a bağlı. O kanada gelince, ben ileri gidebilirim. Takımım için en iyisi nasıl olacaksa orada oynamaya hazırım" diye konuştu.



KARTAL'IN EN SKORER İSMİ OLDU

Cyle Larin 5'i hava topu olmak üzere toplam 15 ikili mücadele kazandı. Yüzde 69 isabetli pas yapan Kanadalı forvet, toplam 5 şut çekti 3 isabet sağladı. 2 kez top kazanıp 1 defa da savunmadan top çıkardı.



