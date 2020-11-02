Fırsatı iyi kullandı

Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de yer alan Oğuzhan Özyakup, 4 karşılaşma sonra bu şansı yakaladı. Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan, Konyaspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil oldu. Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan, Gençlerbirliği ve Denizlispor karşılaşmalarında ise yedek soyundu.

Dün akşam formayı kapan siyahbeyazlı futbolcu, futbolu özlediğini net bir şekilde ortaya koydu. Sık sık hücuma çıktı ve maçın 48. dakikasında ceza sahası dışından nefis de bir şut da çıkardı. Ancak kaleci aynı güzellikte çıkardı. Oğuzhan, Larin'in attığı golün de mimarı oldu. Rachid Ghezzal'la çok güzel bir pas çıkardı ve bunun ardından Beşiktaş'ı galibiyeti getiren gol geldi.