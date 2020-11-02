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Fırsatı iyi kullandı

4 maç sonra ilk 11’de kendisine yer bulan Oğuzhan etkili bir oyun çıkartırken ’in golünde de pay sahibi oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 22:06 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Fırsatı iyi kullandı

maçında ilk 11'de yer alan , 4 karşılaşma sonra bu şansı yakaladı. Ligin ilk haftasındaki karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan, mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil oldu. Sakatlığı nedeniyle maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan, ve Denizlispor karşılaşmalarında ise yedek soyundu.

Dün akşam formayı kapan siyahbeyazlı futbolcu, futbolu özlediğini net bir şekilde ortaya koydu. Sık sık hücuma çıktı ve maçın 48. dakikasında ceza sahası dışından nefis de bir şut da çıkardı. Ancak kaleci aynı güzellikte çıkardı. Oğuzhan, 'in attığı golün de mimarı oldu. Rachid Ghezzal'la çok güzel bir pas çıkardı ve bunun ardından 'ı galibiyeti getiren gol geldi.

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