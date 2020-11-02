Yalçın’dan tek dokunuş

Genç çalıştırıcı, Denizlispor’u mağlup eden kadroyu büyük oranda korudu.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 22:05Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmaya geçen haftaya göre tek değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Yukatel Denizlispor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Josef de Souza'nın yerine Oğuzhan Özyakup'a yer verdi. Beşiktaş'ta kalede yine Ersin Destanoğlu görev alırken, savunma Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton ve Fabrice N'Sakala'dan oluştu. Oğuzhan'ın yanında Atiba Huthcinson oynarken, orta sahada ayrıca Rachid Ghezzal ve Dorukhan Toköz forma giydi. Cyle Larin'in hücuma destek verdiği Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar da gol aradı.