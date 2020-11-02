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3 maçlık galibiyet hasretine deplasmanında son veren siyah-beyazlı ekip Yeni engelini de kayıpsız geçti. Larin’in golüyle 4 basamak birden atladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 22:04 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Yeni Beşiktaş

sonunda ritmini buldu. Siyah-beyazlılar, 'ta 'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor galibiyetiyle başlayan siyah-beyazlılar, 3 haftalık bir koma sürecine girdi. beraberliği ve ardından gelen ve mağlubiyetleri keyifleri kaçırdı. Ancak 'Böyle gitmez' diyen , geçen hafta deplasmanında aldığı galibiyetle yeni bir sayfa açtı. Dün akşam da sayfaya yeni bir zafer eklendi. Yeni Malatyaspor karşısında baştan sona üstün bir oyun çıkardı.

ABOUBAKAR KALECİYİ AŞAMADI
16. dakikada Larin soldan vurdu, az farkla auta gitti. 24'te Zeki, Vincent Aboubakar'a izin vermedi. 25'te Aboubakar bu kez dönerek sert vurdu, kaleci Damlu iki hamlede kontrol edebildi. İkinci yarı da Oğuzhan'ın ceza sahası dışından sert vuruşu ile başladı. Damlu yine başarılıydı. 55. dakikada ise siyah-beyazlı taraftarları coşturan gol geldi. Rachid Ghezzal'ın ortasına Larin kafayı vurdu ve Yeni kalesi bu kez düştü: 1-0. 90 dakika bu golle tamamlanırken Beşiktaş hem Süper Lig'de ikide iki yaptı hem de 4 basamak birden atlayıp 8. sıraya yerleşti.

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Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, ligde 7. kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş rakibi karşısında 5. galibiyetini elde etti. Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona ermişti.

Geçen sezon 'da, Yeni Malatya'ya 2-0 boyun eğen siyah-beyazlılar bu kez rakibine geçit vermedi ve geçen senenin rövanşını aldı.

EVİNDE İLK KEZ
Bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, bu kötü gidişata Yeni Malatya karşısında son verdi. Vodafone Park'taki ilk maçında Fraport TAV ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup olmuştu.

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