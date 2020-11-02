Yeni Beşiktaş

Beşiktaş sonunda ritmini buldu. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Süper Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlayan siyah-beyazlılar, 3 haftalık bir koma sürecine girdi. Antalya beraberliği ve ardından gelen Konya ve Gençlerbirliği mağlubiyetleri keyifleri kaçırdı. Ancak 'Böyle gitmez' diyen Kara Kartal, geçen hafta Denizli deplasmanında aldığı galibiyetle yeni bir sayfa açtı. Dün akşam da sayfaya yeni bir zafer eklendi. Yeni Malatyaspor karşısında baştan sona üstün bir oyun çıkardı.



ABOUBAKAR KALECİYİ AŞAMADI

16. dakikada Larin soldan vurdu, az farkla auta gitti. 24'te Zeki, Vincent Aboubakar'a izin vermedi. 25'te Aboubakar bu kez dönerek sert vurdu, kaleci Damlu iki hamlede kontrol edebildi. İkinci yarı da Oğuzhan'ın ceza sahası dışından sert vuruşu ile başladı. Damlu yine başarılıydı. 55. dakikada ise siyah-beyazlı taraftarları coşturan gol geldi. Rachid Ghezzal'ın ortasına Larin kafayı vurdu ve Yeni Malatya kalesi bu kez düştü: 1-0. 90 dakika bu golle tamamlanırken Beşiktaş hem Süper Lig'de ikide iki yaptı hem de 4 basamak birden atlayıp 8. sıraya yerleşti.



7

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, ligde 7. kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş rakibi karşısında 5. galibiyetini elde etti. Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona ermişti.



Geçen sezon İstanbul'da, Yeni Malatya'ya 2-0 boyun eğen siyah-beyazlılar bu kez rakibine geçit vermedi ve geçen senenin rövanşını aldı.



EVİNDE İLK KEZ

Bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, bu kötü gidişata Yeni Malatya karşısında son verdi. Vodafone Park'taki ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup olmuştu.



