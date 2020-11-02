Nur Çebi uğurladı

Beşiktaş Başkanı AHmet Nur Çebi takımı yine yalnız bırakmadı. Çebi, Yeni Malatyaspor mücadelesi öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek siyahbeyazlı futbolculara moral verdi; ardından takımı Vodafone Park'a uğurladı. Başkana, asbaşkanımız Emre Kocadağ da eşlik etti. Çebi, her maç öncesi tesislere giderek oyuncuları uğurluyor.