Beşiktaş Başkanı AHmet Nur Çebi takımı yine yalnız bırakmadı. Çebi, Yeni Malatyaspor mücadelesi öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek siyahbeyazlı futbolculara moral verdi; ardından takımı Vodafone Park'a uğurladı. Başkana, asbaşkanımız Emre Kocadağ da eşlik etti. Çebi, her maç öncesi tesislere giderek oyuncuları uğurluyor.
Nur Çebi uğurladı
Beşiktaş Başkanı AHmet Nur Çebi takımı yine yalnız bırakmadı. Çebi, Yeni Malatyaspor mücadelesi öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek siyahbeyazlı futbolculara moral verdi; ardından takımı Vodafone Park'a uğurladı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 22:24 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50