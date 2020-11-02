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uğurladı

Başkanı AHmet takımı yine yalnız bırakmadı. Çebi, Yeni Malatyaspor mücadelesi öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek siyahbeyazlı futbolculara moral verdi; ardından takımı Vodafone Park'a uğurladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 22:24 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Nur Çebi uğurladı

Başkanı AHmet takımı yine yalnız bırakmadı. Çebi, Yeni Malatyaspor mücadelesi öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek siyahbeyazlı futbolculara moral verdi; ardından takımı Vodafone Park'a uğurladı. Başkana, asbaşkanımız Emre Kocadağ da eşlik etti. Çebi, her maç öncesi tesislere giderek oyuncuları uğurluyor.

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