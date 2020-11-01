Erman Toroğlu'ndan sert sözler! "Beşiktaş bakım evi değildir"

Son dakika Beşiktaş haberi: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçının ardından flaş değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş bakım evi değildir, olmayacaksa Ljajic'i ve Oğuzhan'ı gönderin." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile ilgili flaş eleştirilerde bulunan Toroğlu, "Eğer bazı oyuncular giriyorsa, Adem Ljajic giremiyorsa yollayacaksın. Eğer Oğuzhan Özyakup'u bazı konularda oynatamıyorsan, yine yollayacaksın. Beşiktaş bakım evi değildir. Eğer bu işler böyleyse ne Oğuzhan'ı ne de Ljajic'i oynatamayacaksın. O zaman yedek kulübesini neden tutuyorsun." yorumunu yaptı.