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Malatya galibiyetiyle vites yükseltti! Hedef seriye bağlamak

'in 7. haftasında BtcTurk 'u Cyle Larin’in golüyle 1-0 yenen ve puanını 10’a yükselten ’ta hedef seriye bağlamak. Teknik direktör , takımın kapasitesinin yüzde 100’e ulaşması için ekstra mesai harcıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 11:42
Beşiktaş Malatya galibiyetiyle vites yükseltti! Hedef seriye bağlamak

'ta karşısında alınan 3 puanla yüzler gülerken takımın kalesinde pozisyon vermemesi en olumlu gelişme olarak yorumlandı.

Geride kalan 5 lig ve 2 Avrupa maçında kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez bir maçı gol yemeden tamamlarken, kalesinde de tehlike yaşamadı. Yeni Malatyaspor'a karşı üstün bir oyun ortaya koymasına karşın hücum hattında bitiricilik konusunda sorun yaşayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör , antrenmanlarda bu konunun üzerinde duracak.

ROSIER VE GHEZZAL SEVİNCİ

Siyah-beyazlılarda transferin son günlerinde kadroya katılan sağ bek Rosier ve kanat oyuncusu Ghezzal'ın performansları da yüzleri güldürdü. İki futbolcunun da antrenman eksiği olmasına karşın Yeni Malatyaspor maçında üst seviyede oynaması, bu bölgedeki eksiğin giderildiğini gösterdi.

Larin'in golünde asist yapan Ghezzal, Rosier'le birlikte iyi bir ikili oluştururken, Sergen Yalçın aynı durumun sol kanatta da yaşanmasını istiyor. Sezon başında en çok eleştirilen isimlerden birisi olmasına karşın son haftalarda özellikle savunma anlamında adım adım performansını artıran N'Sakala beklentileri karşılamaya başlarken, sol kanatta forma giyen N'Koudou'nun da iyileşerek 11'e girmesi bekleniyor.

SERGEN YALÇIN, ABOUBAKAR VE LARIN'E GÜVENİYOR

Yeni Malatyaspor karşısında birçok pozisyon üretmesine karşın son vuruşlarda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın hücum hattına güveniyor. Aboubakar ve Larin'in yanı sıra bu bölgede forma giyen Güven Yalçın'ın da önümüzdeki haftalarda tam kapasiteye çıkacağını belirten Yalçın, gol yollarındaki bu isimlerin, siyah-beyazlı ekibin yükünü çekeceğine inanıyor.

Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarından 6 puan çıkaran siyah-beyazlılar, bu formunu önümüzdeki haftalarda da sürdürmenin peşinde. Haftaya deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, ardından zorlu bir fikstüre girecek.

İç sahada 'le oynayacak olan siyah-beyazlılar, peşinden deplasmanına gidip ardından 'yı konuk edecek. daha sonra ise lider ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda hedef bu 5 maçtan maksimum puanla ayrılmak ve zirve yarışında söz sahibi olmak.

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