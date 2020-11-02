239 günlük hasret bitti

Vodafone Parkt'ta Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile yonadığı karşılaşmayı locada yer alan taraftarlar da izledi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 'lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması' kararı doğrultusunda az sayıdaki siyahbeyazlı taraftar, uzun bir aradan sonra Vodafone Park'ta takımlarına destek verme fırsatı buldu. Beşiktaş, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde 239 gün sonra az da olsa taraftar desteğini arkasına aldı. Ligde son olarak geçen sezonun 25. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta taraftarların önünde iç sahada maç oynayan siyah- beyazlı ekip, federasyonun kararı nedeniyle ligdeki 6 ve Avrupa kupalarındaki bir iç saha maçını taraftar desteğinden yoksun oynamıştı.

İKİ DEVLET TEK MİLLET

Tribünlere Ermenistan ile savaş halinde olan Azerbaycan'a destek pankartları asıldı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına karşı hazırlatılan pankartta Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yer aldı. Pankartta, "İki devlet, tek millet" ifadeleri yer aldı. Ayrıca yaşanan deprem nedeniyle "Geçmiş olsun İzmir" yazılı pankartlar asıldı.