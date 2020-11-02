Haberler Beşiktaş 239 günlük hasret bitti

239 günlük hasret bitti

Siyah-beyazlı taraftarlar, uzun bir aradan sonra ’taki yerini aldı, localardan takıma tam destek verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 22:24 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
239 günlük hasret bitti

Vodafone Parkt'ta 'ın ile yonadığı karşılaşmayı locada yer alan taraftarlar da izledi. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 'lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması' kararı doğrultusunda az sayıdaki siyahbeyazlı taraftar, uzun bir aradan sonra 'ta takımlarına destek verme fırsatı buldu. Beşiktaş, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde 239 gün sonra az da olsa taraftar desteğini arkasına aldı. Ligde son olarak geçen sezonun 25. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta taraftarların önünde iç sahada maç oynayan siyah- beyazlı ekip, federasyonun kararı nedeniyle ligdeki 6 ve Avrupa kupalarındaki bir iç saha maçını taraftar desteğinden yoksun oynamıştı.

İKİ DEVLET TEK MİLLET

Tribünlere ile savaş halinde olan 'a destek pankartları asıldı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına karşı hazırlatılan pankartta Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yer aldı. Pankartta, "İki devlet, tek millet" ifadeleri yer aldı. Ayrıca yaşanan deprem nedeniyle "Geçmiş olsun " yazılı pankartlar asıldı.

BİZE ULAŞIN