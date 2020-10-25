Tenisçi Kartal

Beşiktaş, yarınki Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmaları ile başladı. Gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçlarının ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi. Çalışma sırasında oyuncuların neşeli halleri objektiflere yansıdı. Beşiktaş, Denizli maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak.



ÇITIR ÇITIR!

Siyah-beyazlı takımın dünkü antrenmanından sonra kulübün sosyal medya hesaplarından Oğuzhan ve Aboubakar paylaşımı yapıldı. Şut çalışması sırasında başarılı vuruşlarla golleri atan ikilinin videosu yayınlandı. Arka arkaya goller için "Çıtır, çıtır" ifadesi kullanıldı.