Beşiktaş'a Loris Karius müjdesi geldi. FIFA, lig bitmeden ayrılan Alman kalecinin, sezonun tümü için olan alacaklarını tahsil etme talebine olumsuz cevap verirken; oynamadığı 2.5 aylık dönemdeki maaşının Beşiktaş tarafından ödenmesinin haksız olduğuna karar verdi. Ancak siyah-beyazlıları, Karius'un Süper Ligin tatil edildiği 15 Mart'a kadar olan döneme ait alacaklarını tamamlaması ön kararını verdi.
Karius’la ilgili iyi haber var!
Beşiktaş'a Loris Karius müjdesi geldi. FIFA, lig bitmeden ayrılan Alman kalecinin, sezonun tümü için olan alacaklarını tahsil etme talebine olumsuz cevap verirken; oynamadığı 2.5 aylık dönemdeki maaşının Beşiktaş tarafından ödenmesinin haksız olduğuna karar verdi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:15 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50