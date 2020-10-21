Haberler Beşiktaş Karius’la ilgili iyi haber var!

Karius’la ilgili iyi haber var!

'a  müjdesi geldi. , lig bitmeden ayrılan Alman kalecinin, sezonun tümü için olan alacaklarını tahsil etme talebine olumsuz cevap verirken; oynamadığı 2.5 aylık dönemdeki maaşının Beşiktaş tarafından ödenmesinin haksız olduğuna karar verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:15 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Karius’la ilgili iyi haber var!

'a müjdesi geldi. , lig bitmeden ayrılan Alman kalecinin, sezonun tümü için olan alacaklarını tahsil etme talebine olumsuz cevap verirken; oynamadığı 2.5 aylık dönemdeki maaşının Beşiktaş tarafından ödenmesinin haksız olduğuna karar verdi. Ancak siyah-beyazlıları, Karius'un Süper Ligin tatil edildiği 15 Mart'a kadar olan döneme ait alacaklarını tamamlaması ön kararını verdi.

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