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'ta sistem değişiyor! 'dan kararı

Süper Lig'in 5. haftasını bay geçen 'ta teknik direktör , gelecek haftalar için planını belirledi. Siyah beyazlı kulübün teknik patronu forvet hattında ve Larin için özel bir sistem üretti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 12:01 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 12:02
Beşiktaş'ta sistem değişiyor! Sergen Yalçın'dan Aboubakar kararı

Teknik Direktörü Denizlispor maçında farklı bir sistem deneyecek. Başarılı hoca idmanlarda çift forvet üzerinde duruyor.

Aboubakar ve Cyle Larin'in birlikte oynadıklarında takımın hücum gücünü artırdığını gözlemleyen Yalçın'ın Denizlispor mücadelesinde de bu sistemi uygulayacağı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre, Mensah'ın yokluğu ve Adem Ljajic'in formsuzluğu nedeniyle Sergen Yalçın'ın 10 numara hattındaki problemi çözmek için oyun formasyonunda değişiklik yapmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında.

ABOUBAKAR UMUT VERİYOR
Beşiktaş'ın yeni transferi idmanlarda gösterdiği performansla gelecek adına umutları daha da artırdı.

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