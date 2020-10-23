Tyler Boyd için 2.2’ye ret

Transfer döneminde futbolcu satışı yapamayan Beşiktaş'ın Boyd için 2.2 milyon euro'luk teklifi de reddettiği ortaya çıktı. 25 yaşındaki kanat oyuncusuna İngiltere'den teklif yapıldığı öğrenildi. Aynı zamanda Rusya, ABD ve Suudi Arabistan ekiplerinin de kıskacında bulunan Boyd'u 5 milyon euro'dan aşağı bir teklife satmak istemeyen Beşiktaş yönetimi, gelen tüm teklifleri reddetti.

'DÜZELMEZSE KENDİSİ BİLİR'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, performansı hayal kırıklığı olan Ljajic hakkında konuştu. Başkan, "Ljajic'in toparlanması lazım. İyi yaşamadığı kulağıma geliyor. Düzelmezse kendisi bilir. Ocak ayında bir transfer daha yapacağız" dilerek kapıyı gösterdi. Eski sevgilisi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bir türlü toparlanamayan yıldız orta sahaya artık taraftarın da sabrı yok.