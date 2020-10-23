Haberler Beşiktaş Tyler Boyd için 2.2’ye ret

Tyler Boyd için 2.2’ye ret

döneminde futbolcu satışı yapamayan 'ın Boyd için 2.2 milyon Euro'luk teklifi de reddettiği ortaya çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 22:15 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 06:50
Tyler Boyd için 2.2’ye ret

döneminde futbolcu satışı yapamayan 'ın Boyd için 2.2 milyon euro'luk teklifi de reddettiği ortaya çıktı. 25 yaşındaki kanat oyuncusuna 'den teklif yapıldığı öğrenildi. Aynı zamanda , ABD ve ekiplerinin de kıskacında bulunan Boyd'u 5 milyon euro'dan aşağı bir teklife satmak istemeyen Beşiktaş yönetimi, gelen tüm teklifleri reddetti.

'DÜZELMEZSE KENDİSİ BİLİR'
Beşiktaş Başkanı , performansı hayal kırıklığı olan Ljajic hakkında konuştu. Başkan, "Ljajic'in toparlanması lazım. İyi yaşamadığı kulağıma geliyor. Düzelmezse kendisi bilir. Ocak ayında bir transfer daha yapacağız" dilerek kapıyı gösterdi. Eski sevgilisi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bir türlü toparlanamayan yıldız orta sahaya artık taraftarın da sabrı yok.

BİZE ULAŞIN