Kafamda deli sorular

Siyah-beyazlı takımda Denizli maçı öncesi sakatlığı olan oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Teknik direktör Yalçın'ın, zorlu deplasmanda bazı oyuncuların yerlerini değiştirmeyi planladığı belirtiliyor. Kartal; Hasic, Atakan, N'Koudou ve Mensah'tan bu maçta yararlanamayacak. Licester City'den transfer olduğunda hafif sakatlığı bulunan Ghezzal'ın ise 45 dakika oynayacak durumda olduğu öğrenildi. Cezayirli oyuncu, 22 günlük arada hem tedavi oldu hem de özel idmanla açığını kapatmaya çalıştı.

VİDA İLK 11'E DÖNÜYOR

Kadrodaki eksikler nedeniyle Aboubakar'ı sol kanatta, Larin'i de ileri uçta deneyen Yalçın, son kararını maç günü verecek. Orta sahada ise Atiba, Dorukhan, Josef ve Ljajic'i düşünen deneyimli çalıştırıcının, Ljajic'in durumuna göre Oğuzhan'a da 11'de görev verebileceği belirtiliyor. Savunmada ise Vida'nın 11'e dönmesi bekleniyor. Son oynanan G.Birliği maçında kulübede oturan Hırvat oyuncunun partnerinin Welinton olacağı belirtildi.

AYAKTA SEYiRCi iPTAL!

Kulüpte pandemi öncesinde ayakta seyirci alınması için çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak şu an için bu plan rafa kaldırıldı. Tribünlere tam anlamıyla seyircinin ne zaman döneceği belli olmadığı için oldukça maliyetli olan bu operasyon süresiz olarak ertelendi.