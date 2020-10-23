Kadınlara ziyaret

Altay Kadın Futbolu Şube Başkanı Efe Aktuğ ve Antrenör Monica Simes, Beşiktaş kadın takımını ziyaret etti. Vodafone Park'taki buluşmada Türkiye'de kadın futbolunun sorunları ve çözüm yolları masaya yatırıldı. İki kulübün kadın futbolu için ortak hareket edebileceği görüşü paylaşıldı.

FİLEDE ERTELEME

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın İlbank SK ile yarın oynayacağı lig maçı ertelendi. Kulüpten yapılan açıklamada "İlbank Spor Kulübü'ndeki yeni tip Kovid- 19 vakaları nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.