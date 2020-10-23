Ciddiyetten taviz yok

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında pazartesi günü Denizlispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışmaları yaptı. Taktik programın yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada çift kale maç oynayan futbolcular, günü şut çalışmasıyla tamamladı. İdmanı sık sık durduran Sergen Yalçın gerekli gördüğü konularda futbolcularına uyarılarda bulundu. Çalışma sırasında Beşiktaşlı futbolcuların disiplinli tavırları da gözden kaçmadı. Siyahbeyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek. Öte gün geçtikçe takıma tekrar daha çok alışmaya başlayan golcü Vİncent Aboubakar idmanda attığı şık gollerle alkış aldı.