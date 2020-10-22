Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın Adem Ljajic'in üzerine titriyor! Denizlispor maçında...

'in üzerine titriyor! Denizlispor maçında...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta son dönemlerin formsuz ismi için teknik direktör harekete geçiyor. Yetenekli oyuncusunu kaybetmek istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, Sırp yıldızı Denizlispor maçında 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 08:52
Sergen Yalçın Adem Ljajic'in üzerine titriyor! Denizlispor maçında...

Geçtiğimiz sezondan bu yana performansı tartışılan , yeni sezonda da beklentilerin çok uzağında kaldı. Yıldız futbolcunun performansı dışında, fiziksel olarak da kötüye gitmesi teknik heyeti endişelendiriyor.

Sabah'ta yer alan habere göre elindeki en kreatif ve yetenekli oyuncu gözüyle baktığı Ljajic'i kaybetmek istemeyen , talebesine forma şansı vererek güvenini gösterecek.

Deneyimli hoca, özel program eşliğinde salonda ekstra çalışmalar yapan 29 yaşındaki yıldızı Denizlispor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.


BİZE ULAŞIN