ABD yolu Boyd’a açık

Beşiktaş'ta yabancı oyuncu sınırına takılan ve lisansı çıkarılmayan Tyler Boyd'un ayrılması bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcunun ülkesi ABD'de transfer sezonu 29 Ekim'e kadar açık olacak. Siyah-beyazlı yönetimin de 2023'e kadar kontratı olan futbolcuyu bonservisiyle olmasa bile kiralama yöntemi ile başka kulübe göndermeye çalıştığı öğrenildi.

HOCASI İSTİYOR

ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Gregg Berhalter, Tyler Boyd'un kadro dışı kalmasına tepkiliydi. Berhalter, "Avrupa'da transfer döneminin bittiği gün bunun olması iyi değil" demişti. Berhalter'in, oyuncusunun ABD takımlarından birinde oynamasını istediği öğrenildi.