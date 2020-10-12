Haberler Beşiktaş ABD yolu Boyd’a açık

yolu Boyd’a açık

'ta yabancı oyuncu sınırına takılan ve lisansı çıkarılmayan 'un ayrılması bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcunun ülkesi 'de sezonu 29 Ekim'e kadar açık olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 22:55 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
ABD yolu Boyd’a açık

'ta yabancı oyuncu sınırına takılan ve lisansı çıkarılmayan 'un ayrılması bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcunun ülkesi 'de sezonu 29 Ekim'e kadar açık olacak. Siyah-beyazlı yönetimin de 2023'e kadar kontratı olan futbolcuyu bonservisiyle olmasa bile kiralama yöntemi ile başka kulübe göndermeye çalıştığı öğrenildi.

HOCASI İSTİYOR
ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Gregg Berhalter, Tyler Boyd'un kadro dışı kalmasına tepkiliydi. Berhalter, "Avrupa'da transfer döneminin bittiği gün bunun olması iyi değil" demişti. Berhalter'in, oyuncusunun ABD takımlarından birinde oynamasını istediği öğrenildi.

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