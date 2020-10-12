Birlikte coştular!

Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmasında Trabzonspor'u 3-1 yendikten sonra maç kazanamayan Beşiktaş, Karagümrük karşısında gol şov yaptı. Siyah-beyazlılar ligde Antalya ve Konya'ya 1'er gol atarken G.Birliği'ne 1-0 yenilmişti. Kara Kartal, Karagümrük maçının ilk yarısında iki orta sahasıyla gollere başladı fakat bitirişi forvetler yaptı. Maça tek santrfor olarak başlayan Aboubakar ilk 45 dakikada rakip stoperleri fazla zorlayamadı. İkinci yarıda ise işler değişti.

ABOUBAKAR YARIN KONUŞACAK

Cyle Larin'in oyuna girmesiyle Karagümrük savunmasını dağıtan siyahbeyazlılar arka arkaya bulduğu gollerle maçı farklı kazandı. İki futbolcunun sahadaki uyumu teknik heyeti sevindirdi. Sergen Yalçın'ın bazı maçlarda iki yıldızı yan yana oynatabileceği öğrenildi. Öte yandan Aboubakar yarın Beşiktaş'ın 16.00'da yapacağı antrenman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek. İdman 15 dakika açık olacak.

Kumaşı ile fark yaratan Aboubakar ile takımın en golcüsü Cyle Larin'den yönetime mesaj... İki futbolcu, transfer sezonu boyunca santrfor arayan idarecilere golleriyle, "Forvete ihtiyaç yok" sinyalini verdi.

ATIBA İLE JOSEF SIRAYLA HÜCUMA!

Gençlerbirliği maçında Atiba, Josef ve Dorukhan'ı aynı anda 11'e yazan Sergen Yalçın, bu fikrinden vazgeçti. Başarılı hoca, savunma yönü ağır basan üç isimden Atiba ile Josef'i yan yana oynatmaya karar verdi. Karagümrük karşılaşmasına bu ikiliyle başlayan Yalçın, oyun içinde iki yıldızın sırayla hücuma katılmasını talep etti. İki tecrübeli isim böylece hem ekonomik oynayacak hem de yapacakları sürpriz koşularla golü kovalayacak.

MAESTRO OĞUZHAN

Sergen Yalçın'ın bu sezon en çok güvendiği isimlerin başında Oğuzhan geliyor. Geçen sezon devre arasında Feyenoord'a kiralanan 28 yaşındaki yıldızın mental anlamda kendini geliştirdiğini gözleyen Sergen hoca, Karagümrük maçında Ozi'yi oynattı. İkinci kaptandan rakip kaleye daha yakın oynaması talep edilecek.