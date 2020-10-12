10 isme ret

Transfer döneminde 10 futbolcu veto yedi. Sol beke N'Sakala ve stopere Welinton'u talep eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın önüne tanıdık yüzler de geldi. Sol bek için Hasan Ali, Rybus, Nagatomo, Clichy ve Frydek'i reddedildiği bildirildi. Stoperler Garay, Schwaab, Nalda, Ivanovic ve Mbiwa gibi isimlere de 'hayır' cevabı verildiği kaydedildi.

TARAFTARI GÖRMELİYİM

Leicester'dan kiralanan Rachid Ghezzal, maçların seyircili oynanmasını istiyor. Cezayirli yıldız, Vodafone Park'a çıkacağı günü iple çekerken, siyah-beyazlı taraftarların önünde maç yapmadan dönmek istemediğini söyledi. Ülkesinde açıklama yapan Cezayirli yıldız, "Beşiktaş taraftarı muazzam. İnşallah onların önünde oynarım" dedi.

ROSIER BEĞENİLDİ

Sporting Lizbon'dan 200 bin euro'ya sezon sonuna kadar kiralanan sağ bek Valentin Rosier göze girdi. 24 yaşındaki Fransız futbolcu, Karagümrük maçına ilk 11'de başlarken teknik heyetin beğenisini kazandı. Rosier'in biraz daha kondisyonunun artırması gerektiği öğrenildi.