Kapkara Kartal!

Beşiktaş'a bir haller oldu... Sezona Trabzon'u 3-1 yenerek başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 4 resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu süreçte Antalyaspor ve Avrupa Ligi'nde Rio Ave ile berabere kalıp elenen Kartal, Konyaspor'a da 4-1 mağlup olmuştu. Son olarak dün sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0'la boyun eğen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, futboluyla da hayal kırıklığı yaşattı.

İLK KEZ GOL ATAMADI

Özellikle ilk yarıda beklentilerin altında kalan Beşiktaş, daha çok topla oynadı, yüksek pas yüzdesine sahipti. Ancak pozisyon bulmada sıkıntılar yaşayan Kartal, kalesinde de tehlikeli pozisyonlar verdi. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi savunmada yine kritik hatalar yapan siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı resmi maçlarda ilk kez bir 90 dakikada rakip ağları havalandırma başarısı gösteremedi.

WELINTON SAKATLANDI

Savunmanın göbeğinde Montero ile birlikte oynayan Welinton, Gençlerbirliği maçını tamamlayamadı. 75. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan Brezilyalı, 76'da yerini Adem Ljajic'e bıraktı. Sambacı'nın durumunun bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

GÖREV ADAMI NECİP

Geçtiğimiz 3 haftada olduğu gibi Gençlerbirliği maçında da Beşiktaş'ın sağ bekinde oynayan isim Necip Uysal'dı. Tecrübeli futbolcu, savunmaya verdiği desteğin yanı sıra yaptığı bindirmelerle hücuma da çıktı. Yaptığı 2 ortadan bir isabet tutturan Necip, maçı da yüzde 82.1 pas isabetiyle tamamladı