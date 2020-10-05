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Kadroda revizyon

yenilgisinin ardından ’ın hocası , kadroda 6 değişikliğe birden gitti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 22:58 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Kadroda revizyon

'in 3. haftasında 'a 4-1 mağlup olan , 'ne karşı farklı bir kadroyla sahadaydı. Teknik direktör , son maçın kadrosundan tam 6 farklı isimle sahaya çıktı. Geçtiğimiz hafta 11'de oynayan Vida, Ljajic, Mensah, Atakan, N'Skala ve Güven Yalçın'ı yedeğe çeken Yalçın; bu oyuncuların yerine Montero, Rıdvan, , Atiba, Josef de Souza ve Aboubakar'a ilk 11'de şans verdi.

DOMAGOJ VIDA KESİK YEDİ!

Geçtiğimiz haftaki maçında kritik hatalar yapan Domagoj Vida, dün yedek soyundu. Konya karşılaşmasının ardından fatura kendisine kesilen Hırvat stoper, dün yedekler arasındaydı. Moralsiz olduğu gözlenen tecrübeli oyuncu, değişikliklerde de tercih edilmedi.

JOSEF DE SOUZA İLK KEZ SAHADA

Yeni transferlerden Josef de Souza, dün Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı. 14 Eylül'de edilmesine rağmen eski kulübü Al Ahli'nin evrakları göndermemesi nedeniyle 2 hafta kadroda yer almayan Brezilyalı futbolcu, Sergen Yalçın tarafından 11'de sahaya çıktı.

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