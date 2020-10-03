Haberler Beşiktaş N’Koudou gidiyor!

N’Koudou gidiyor!

'ın Fransız kanat oyuncusu Georges Kevin N'Koudou'nun, 'tan gelen teklifinin kabul edilmesini talep ettiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 21:25 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
N’Koudou gidiyor!

, uzun süredir Kevin N'Koudou için ilgisini sürdürüyor. 'dan to10.gr'ın haberine göre; N'Koudou'nun menajeri Meissa N'diaye, Yunan kulübü Olympiakos ile yaptığı ikili görüşmelerin ardından anlaşmayı tamamladı. Olympiakos da 'a satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifini iletti.

26 MAÇ 1 GOL, 4 ASİST
Yaşanan bu gelişme üzerine 25 yaşındaki N'Koudou'nun da Beşiktaş'tan bu için izin istediği bilgisi de verildi. Teknik direktör , Fransız oyuncu için daha önce "Kronik sakat" ifadesini kullanmıştı. Beşiktaş'ın geçen yaz 4.5 milyon Euro bedelle Tottenham'dan bonservisinin yüzde 50'sini aldığı N'Koudou, geçen sezon 26 maçında 3 gol atmıştı.

DIABY KİRALIK TEKLİFİ REDDETTİ
Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Abdoulay Diaby, yeniden kiralama teklifi olmasına rağmen transferin önünü kapattı. O Jogo'nun haberine göre; Diaby'nin Beşiktaş'tan alacaklarının olduğu ve bu nedenle 29 yaşındaki Malili oyuncunun geri dönmek istemediği iddia edildi.

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