Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier formayı giydi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir transferi daha bitirdi. A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, Fransız sağ bek Valentin Rosier'i 1 yıllığına kiraladı.



Yıldız futbolcu siyah-beyazlı takıma imza atmak için dün İstanbul'a gelmişti.

FORMAYI GİYDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, siyah-beyazlı formayı giyip objektiflere poz verdi.

VALENTIN ROSIER KİMDİR?

19 Ağustos 1996 yılında Fransa'da doğan Valentin Rosier, futbola 2002 yılında FC Albiassain altyapısında başladı. Sağ bek, 2015 yılına kadar 5 ayrı altyapıda top koşturdu.

2015-2016 sezonunda Rodez AF altyapısından A takıma çıkarılan oyuncu, tam 1 sezon sonra dikkat çekici oyunu ile Fransa'nın Dijon takımına transfer oldu. Dijon takımında 3 sezon top oynayan bek, 78 maça çıktı. 2019-2020 sezonunda 5 milyon Euro ve bir futbolcu karşılığında Sporting CP takımına transfer oldu. Ayrıca 5 sezonda 3 ayrı kulüpte forma terleten Valentin Rosier'in golü bulunmuyor.