Naibi bombaladı! "Profesyonelliğe inanmıyorlar"

Beşiktaş futbol direktörü Ali Naibi, görevinden istifa etti. Yönetim kuruluyla karşılıklı görüşerek ayrılık sürecini bir an önce neticelendirebilmek için birçok kez randevu talep etmesine rağmen herhangi bir cevap alamadığını kaydeden Naibi, "Profesyonel futbol yöneticiliğine inanılmayan yönetim anlayışı nedeniyle belirsiz sürecimin daha fazla uzamaması için görevimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Yaklaşık altı aydır işimin gereği olan görev, yetki ve sorumluluklarda aktif rolüm olmamasından dolayı bu kararımı uzun zaman önce almıştım" diye konuştu.